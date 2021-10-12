Почему людям нравится смотреть, как выдавливают прыщи

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Люди смотрят, как выдавливают прыщи, чтобы успокоиться и самоутвердиться за счет других. Об этом «Вечерней Москве» рассказала клинический психолог Юлия Иванова.

По ее словам, часто в социальных сетях публикуются ролики, которые демонстрируют различные сцены с манипуляциями на коже. Ряд пользователей получает от наблюдения за «не самым приятным процессом» настоящее удовольствие, замечает психолог:

— Почему люди это смотрят? Прежде всего по причине того, что они видят несовершенство чужой внешности. Так смотрящий успокаивается, поскольку у него чаще всего нет подобной проблемы. Еще это элемент самоутверждения: мол, у меня кожа не такая страшная. Мы неосознанно это делаем.

Интерес вызывает еще и сама «тема телесности», которая в обществе табуирована, объясняет специалист. В подобных роликах, по словам психолога, люди находят то, что не принято демонстрировать открыто:

— Другим нравится сам процесс выдавливания. В этот момент у того, кто это делает, и у самого наблюдателя вырабатывается дофамин, возникает чувство удовлетворения.

При этом эксперт напомнила, что дерматологи не рекомендуют выдавливать прыщи, поскольку можно случайно занести инфекцию. Большинству пользователей это известно, но «запретный плод сладок». Поэтому желание в безопасных условиях наблюдать за процедурой заставляет зрителей пересматривать подобные видео.