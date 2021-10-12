Австралийские ученые обнаружили влияние дневного света на развитие депрессии

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Нехватка дневного света влияет на развитие депрессивного состояния. Такое мнение выразили ученые Университета Монаша в Австралии после проведенных экспериментов. Во вторник, 12 октября, результаты исследования экспертов опубликовали в журнале Journal of Affective Disorders.

Для проведения научной работы специалисты обратились в биобанк Соединенного Королевства и провели анализ сведений о 400 тысячах участниках среднего возраста.

В результате австралийские ученые заключили, что нехватка дневного света способствует депрессии. При этом у человека развивается бессонница, он постоянно находится в плохом настроении.

Эксперты убеждены, что для нормального психического состояния людям необходимо получать солнечный свет. Так они будут бодрыми и здоровыми, передает РИАМО со ссылкой на научную статью.

Ранее детский и семейный психолог Наталия Наумова рассказала, что послеродовая депрессия отличается раздражением, повышенной плаксивостью, упадническим настроением и истериками.

Она отметила, что признаки могут отличаться в зависимости от того, является ли женщина интровертом или экстравертом. При этом последние, по мнению специалиста, открыто говорят о своем состоянии, устраивают истерики, ругаются и требуют помощи.