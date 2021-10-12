«Красивый сын»: Варнава высказалась о разнице в возрасте со своим возлюбленным

Фото: instagram/kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава в интервью Катерине Гордеевой рассказала о разнице в возрасте и планах на будущее со своим партнером Александром Молочниковым. Режиссер младше телеведущей на семь лет.

— Я выкладываю фотографию с ним, и все пишут: «Красивый сын». Я к зеркалу подхожу и думаю: «Ну прям сын? Может, хотя бы младший брат? Ну нет же, я не выгляжу настолько взрослой», — заявила телеведущая.

По словам звезды, она часто подвергается критике в социальных сетях из-за разницы в возрасте с возлюбленным или слишком откровенного платья. Саму Екатерину Варнаву разница в возрасте с Молочниковым не беспокоит, она мечтает о совместном будущем с режиссером.

— На сегодняшний день я представляю, что у нас с этим человеком будет семья. Будут, дай бог, ребенок и вот эта собака. Мы будем прогуливаться такой большой дружной семьей, — заключила Варнава.

Ранее Екатерина Варнава призналась, что хочет детей от режиссера Молочникова. Она признается, что в качестве жены она себя не видит, зато родить детей от своего избранника очень хочет.