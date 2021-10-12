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Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 6 Карта всех событий

Три автомобиля врезались друг в друга на Кутузовском проспекте возле дома № 6 на западе столицы. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте ДТП работают оперативные городские службы.

Из-за дорожной аварии транспортное движение в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех.

— Выбирайте пути объезда, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / РИА Новости

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что в результате ДТП на востоке столицы погиб гражданин, который передвигался по проезжей части на электросамокате.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Газель» поворачивал на улицу Байкальскую с улицы Иркутской. В этот момент мужчина на электросамокате проезжал по встречной полосе движения транспорта и врезался в заднюю часть машины.

11 октября стало известно, что с пятницы по воскресенье, 8–10 октября, автоинспекторы выявили на дорогах Москвы 195 водителей в состоянии алкогольного опьянения, отказавшихся от процедуры медицинского освидетельствования.

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