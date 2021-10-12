Невестка Валерии рассказала о проблемах со здоровьем после беременности

Фото: instagram/lianashulginaa

Жена сына певицы Валерии Арсения Шульгина, известная блогерша Лиана Шульгина, сообщила поклонникам о серьезных проблемах со здоровьем. Они начались после того, как невестка певицы родила дочь.

Молодые люди стали родителями 1 января. Дочку назвали оригинальным именем Селин. Несмотря на то, что роды прошли успешно, процесс восстановления после беременности занял у Лианы Шульгиной много времени.

Первые месяцы после родов девушка часто плакала. По словам ее врача, это было связано с перестройкой гормонального фона. Ментальное здоровье невестки Валерии со временем пришло в норму, но обострились некоторые хронические заболевания.

— Гормоны, щитовидка, хронические вылезли, которые не беспокоили лет пять, наверное... — поделилась с подписчиками Шульгина в Instagram.

В настоящее время девушка занялась своим здоровьем, сдала необходимые анализы и обратилась за консультацией к врачу, пишет ФАН.

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