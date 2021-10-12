Сергей Собянин назначил Владимира Макарова на должность замруководителя Дептранса

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Мэр столицы Сергей Собянин назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Соответствующий документ представлен на официальном сайте мэра Москвы.

— Назначить Макарова Владимира Владимировича на должность заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, — сообщается в распоряжении.

Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но он не должен превысить срок полномочий мэра столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что мэры Москвы и Ниццы Сергей Собянин и Кристиан Эстрози 12 октября провели встречу, в ходе которой обсудили развитие двухстороннего сотрудничества, в особенности транспортную систему и технологии в области городского управления. Сергей Собянин отметил, что Москва является самым зеленым мегаполисом в мире, а также отметил, что здесь сосредоточен крупнейший в Европе парк электробусов. В ответ на это Кристиан Эстрози заявил, что такие современные технологии обеспечивают безопасность горожан.