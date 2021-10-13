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Врач Валерий Вечорко перечислил причины высокого уровня смертности от коронавируса

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Валерий Вечорко перечислил причины высокого уровня смертности от коронавируса
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Мутация вируса и низкий уровень вакцинации являются причинами высокой смертности от коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

— За две недели заболеваемость коронавирусом в Москве выросла в полтора раза, и вдвое увеличилось число госпитализаций. Стационары снова перепрофилируются на прием больных с COVID-19. В городе открыли 20 точек для экспресс-тестирования на вирус, — сказал врач.

Также Вечорко напомнил, что последнее время стали болеть молодые люди. Их течение болезни проходит в тяжелой форме.

— Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом, написал Вечорко в своем Telegram-канале.

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Во вторник, 12 октября, юрист рассказал, что делать россиянам, которым противопоказана вакцинация. По его словам, есть небольшой процент людей, которые продолжают работать в учреждениях торговли и услуг, хотя не сделали прививку.

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