«Скорректируют под сезон»: ученые рассказали о создании вакцины от COVID-19 и гриппа

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Разработчики из центра «Вектор» рассказали о работе над созданием единой вакцины от коронавирусной инфекции и гриппа. Отмечается, что она включит в себя вирусы гриппа А и В. На данный момент вакцина находится в разработке.

Разрабатываемый препарат будет корректироваться под новые штаммы.

— Важно отметить, что живая векторная вакцина будет индуцировать местный мукозальный иммунитет слизистых, что является важным условием для защиты от респираторных заболеваний, — уточнили в «Векторе», передает «Известия».

Кроме этого, эксперты заявили, что вакцинация только от одного из вирусов никак не снижает тяжесть течения другого заболевания, поскольку речь идет о выработке разных антител.

Разработчики отметили, что экспериментальной вакцине предстоит пройти еще много предшествующих этапов изучения, включая доклинические исследования.

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Британское издание Daily Express внесло поправки в статью, где утверждалось о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca. Газета также уточнила, что материал содержал и прочую ложную информацию.