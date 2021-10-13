Врачи назвали неочевидные продукты, которые могут испортить фигуру

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Испортить фигуру может не только фастфуд, сладкое или мучное, но и вовсе неочевидные продукты. Так, например, сыр, картофель и ячмень.

Набор лишнего веса может быть связан с пищевой аллергией и пищевой непереносимостью, считает врач-эндокринолог Антон Поляков. У некоторых людей отсутствуют ферменты для переваривания определенной пищи. Из-за этого в организме накапливается жидкость, нарушается работа желудочно-кишечного тракта и человек полнеет.

—В первую очередь нужно отказаться от сыра, так как он богат гистамином и может восприниматься организмом как весьма аллергенный продукт, — передает Пятый канал слова Полякова.

Если у человека наблюдаются проблемы со слизистой кишечника, то глютен может лишь усиливать воспаление. Он содержится, например, в пшенице, ржи, ячмене, а дрожжи вызывают в кишечнике брожение. Продукты с такими компонентами диетологи советуют заменить рисовой и гречневой лапшой, конопляной, амарантовой, льняной крупой и всеми видами риса.

Картофель, баклажан, табак, томат, стручковый перец могут вызвать организме человека воспалительные процессы. Баклажаны и перцы диетологи советуют вовсе исключить из своего рациона, а потребление картофеля снизить до одного раза в неделю.

— Проблемными являются экзотические фрукты (манго, киви, бананы), фрукты с высоким гликемическим индексом (виноград, персики), а вот зеленое яблоко или груша уже другое дело. Но чтобы не потолстеть, лучше употреблять не более 200 граммов ягод и фруктов в день, — советует Антон Поляков.

Диетолог и врач высшей медицинской категории Римма Мойсенко рекомендует людям, которые хотят похудеть, сократить количество продуктов, содержащих Омега—6 жирные кислоты. Они в избытке содержатся в продуктах животного происхождения.

В понедельник, 11 октября, врач-диетолог перечислила варианты полезного фастфуда. К нему можно отнести порционные варианты салатов и овощей с белковыми добавками.