Геронтолог отметил особенности трех этапов жизни человека

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, неврологические патологии — в среднем регистрируются у людей в возрасте 60 лет. Это следует из данных Росстата.

Геронтолог, доктор биологических наук и член-корреспондент РАН Алексей Москалев прокомментировал эти данные. Он отметил, что жизнь взрослого человека условно делится на три этапа, каждый из которых имеет свои особенности, обусловленные делением клеток.

Первый период старости наступает после 45 лет. В этом возрасте обычно завершается реализация репродуктивной функции. Следующий пик изменений наступает через 15 лет, передает Пятый канал.

—К этому возрасту деление клеток и регенерация тканей настолько замедляются, что затрагивается поддержание жизненно важных функций. В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний, — заявил Москалев.

Следующий этап происходит в 75 лет. Внеклеточный матрикс приходит в негодность. Соединительная ткань, которая обеспечивает поддержку клеток и передачу веществ, перестает выполнять свои функции. Это затрагивает самые важные органы.

Несмотря на это, Москалев напомнил, что это просто средние цифры. У каждого человека старение происходит по своему расписанию.

Россия занимает первое место по числу смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. О том, как продлить свою жизнь, «ВМ» 9 октября рассказал геронтолог, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Московского медико-стоматологического университета Юрий Конев.