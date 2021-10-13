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Ученые: витамины повышают эффективность вакцинации

Виктория Храменкова

Сюжет: 

здоровье
Общество
Ученые: витамины повышают эффективность вакцинации
Фото: pexels.com / Anna Shvets

Ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН выяснили, что потребление человеком определённых витаминов — может повысить эффективность вакцинации против инфекционных заболеваний.

Фолиевая кислота, витамины A, D, B12, а также цинк, железо, селен, марганец и омега—3—ненасыщенных жирных кислот может увеличивать титр антител после вакцинации. Также перечисленные витамины могут препятствовать недомоганию после прививки и снижать тяжесть болезни, если человек заразился.

Иммунный ответ на вакцинацию у людей с нехваткой микроэлементов может быть недостаточно сильным. Поэтому в некоторых случаях прививку стоит сопровождать приемом биодобавок, передают слова специалистов «Известия».

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В воскресенье, 10 октября, врачи Роспотребнадзора рассказали, как можно восстановить память после перенесенной коронавирусной инфекции. Вакцинация существенно снижает степень тяжести течения и уменьшает все проявления в том числе и нарушения памяти.

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