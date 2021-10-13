Иммунолог назвал сроки появления антител после ревакцинации

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Ревакцинация является важной деталью для здоровья россиян. Поскольку рост заболеваемости коронавирусной инфекции заставляет задуматься о защите себя и близких. Что необходимо учесть при подготовке к этой процедуре рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Минздрав рекомендует проводить ревакцинацию раз в полгода. Эта мера является обязательной, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.

Реакция после ревакцинации с большой вероятностью будет напоминать симптомы, которые человек испытывал после первой прививки, заявил Крючков в интервью радио Sputnik.

— Опасаться каких-то дополнительных нежелательных явлений после повторной прививки не стоит, если состояние здоровья человека не изменилось, — отметил иммунолог.

Также Крючков напомнил, что перед ревакцинацией нужно обратить внимание на то, не появились или не обострились тяжелые хронические заболевания. В противном случае действуют ровно те же правила, что и для первичной вакцинации: нужно дождаться стабилизации состояния и только после этого ревакцинироваться.

— Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала, — заключил Николай Крючков.

Во вторник, 12 октября, стало известно, что почти треть россиян уже сделала прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.