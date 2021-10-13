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На западе столицы перекроют движение по Проектируемому проезду № 739

Виктория Храменкова

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На западе столицы перекроют движение по Проектируемому проезду № 739
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 739 Карта всех событий

На западе столицы перекроют движение по Проектируемому проезду № 739. Ограничение будет действовать с 15 октября по 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 15 октября по 10 ноября будет полностью перекрыт Проектируемый проезд № 739.Это связано с проведением реконструкции железнодорожного путепровода в ЗАО, — говорится в сообщении, передает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что Проектируемый проезд № 739 будет перекрыт от улицы Матвеевская до владения 136 по улице Лобачевского.

Также из-за проведения инженерных и дорожных работ на севере и северо-востоке столицы будет ограничено движение. На Ленинградском мосту его ограничат с 13 октября по 30 декабря. С 15 октября по 30 января следующего года будет ограничено движение на Шереметьевской улице.

До этого сообщалось, что движение ограничат в нескольких округах Москвы с 15 октября. Изменения затронут Центральный, Западный, Северный, Северо-Восточный и Юго-Восточный округа.

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