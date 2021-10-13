Онколог рассказал о нетипичных признаках рака кожи

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Признаками рака кожи могут быть не только изменение цвета и формы родинок на теле. Существуют нетипичные симптомы и локации появления опухоли, которые может распознать только специалист. Об этом рассказал онколог—хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

Одним из нетипичных признаком могут быть беспигментные родинки. Они имеют розовый или красный цвет и, как правило, появляются на открытых местах.

— Пациенты за этим не следят, могут наносить тональный крем, если это женщины, пудру, тем не менее, образование кожи носит местно деструктивный процесс. Она не вырастет до громадных размеров за год, но в течение лет пяти может локально изъявляться, пока не будет этого изъявления кротообразованием, — пояснил доктор в беседе с Пятым каналом.

Также опухоль кожи может появляться не только на открытых частях тела, но и локализоваться на областях слизистой.

Еще одно нетипичное место — подногтевое ложе.

— Дело в том, что подногтевое ложе принято очень долгий период времени наблюдать как грибковые инфекции, как инфекционный процесс, и так же эти все участки подногтевого ложа и лечатся — противогрибковыми, антибактериальными препаратами. Однако зачастую, когда уже начинается разрушение ногтевой пластинки, когда уже идет кровоподтек из этой области, только тогда данные пациенты попадают к онкологу, — заключил Мяснянкин.

Во вторник, 12 октября, онколог связал употребления индейки и курицы с риском развития рака. Разнообразные онкологические заболевания удалось обнаружить у 23 тысяч людей, добавил он. Злокачественные опухоли, по мнению врача, провоцируют антибиотики и прочие вещества для более стремительного развития птицы.