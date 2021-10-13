Роспотребнадзор разработал рекомендации по здоровому питанию школьников

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Методические рекомендации по организации здорового питания в школах разработаны Роспотребнадзором. В них были соблюдены принципы здорового питания, включающие уменьшение потребляемого сахара и соли.

Также в рекомендациях прописаны варианты базового меню, на основе которого будут разрабатываться типовые, учитывающие территориальные, национальные и другие особенности питания населения, сообщается на сайте ведомства.

Кроме этого, Роспотребнадзор сообщил, что завтрак школьника должен составлять 20–25 процентов от суточной калорийности, а обед — 30–35 процентов.

— Не включайте в меню основного питания и ассортимент дополнительного питания детей продукты и блюда, являющиеся источником легкоусвояемых углеводов (конфеты, шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы, манную кашу, манники), продукты, являющиеся источником скрытой соли (колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, консервированные овощи и соленья), а также продукты с усилителями вкуса и красителями, — говорится в сообщении.

Во вторник, 12 октября, «Вечерняя Москва» рассказала о том, что школьное меню оценили родители учеников. В школе «Марьина Роща» имени В. Ф. Орлова провели первую дегустацию блюд, которые дают детям в столовой.