Новый учебный корпус школы в Мытищах введут в эксплуатацию в 2023 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, Мытищи, Новомытищинский проспект, 38 Карта всех событий

В Мытищах новый учебный корпус школы № 6 планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

— Новое здание школы со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования построят на Новомытищинском проспекте, дом 38, — сказал глава стройкомплекса региона Владимир Локтев.

На сегодняшний день уже определен подрядчик на строительство нового корпуса, передает агентство городских новостей «Москва».

Общая площадь трехэтажного учебного корпуса составит 3,7 тысячи квадратных метров. Помимо учебных и лабораторных классов, в корпусе разместят спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский блок, технические и административные помещения. Новая пристройка будет рассчитана на 200 учеников.

Также на территории школы обустроят физкультурно-спортивную, учебно-опытную и хозяйственную зоны, места отдыха для учащихся и площадку для общешкольных мероприятий.

В среду, 13 октября, Роспотребнадзор выпустил рекомендации по здоровому питанию школьников. В них были соблюдены принципы здорового питания, включающие уменьшение потребляемого сахара и соли.