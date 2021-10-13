Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый учебный корпус школы в Мытищах введут в эксплуатацию в 2023 году

Виктория Храменкова

Общество
Новый учебный корпус школы в Мытищах введут в эксплуатацию в 2023 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Мытищи, Новомытищинский проспект, 38 Карта всех событий

В Мытищах новый учебный корпус школы № 6 планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

— Новое здание школы со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования построят на Новомытищинском проспекте, дом 38, — сказал глава стройкомплекса региона Владимир Локтев.

На сегодняшний день уже определен подрядчик на строительство нового корпуса, передает агентство городских новостей «Москва».

Общая площадь трехэтажного учебного корпуса составит 3,7 тысячи квадратных метров. Помимо учебных и лабораторных классов, в корпусе разместят спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский блок, технические и административные помещения. Новая пристройка будет рассчитана на 200 учеников.

Также на территории школы обустроят физкультурно-спортивную, учебно-опытную и хозяйственную зоны, места отдыха для учащихся и площадку для общешкольных мероприятий.

В среду, 13 октября, Роспотребнадзор выпустил рекомендации по здоровому питанию школьников. В них были соблюдены принципы здорового питания, включающие уменьшение потребляемого сахара и соли.

Читайте также:
учебное учреждениеМытищиСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте