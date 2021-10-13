В ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд

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В этом году ноябрьские праздники будут удлинены из-за дополнительного выходного дня. 4 ноября, День народного единства, выпадает на четверг, нерабочей становится пятница, 5 ноября. Затем идут стандартные выходные — суббота и воскресенье.

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в среду, граждан России ждет короткий рабочий день.

— В статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорится, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час, — напомнил в беседе с «Российской газетой» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

У россиян, которые запланировали свой отпуск на начало ноября, он увеличится. В таком случае работодатель не имеет права отказать работникам.

Однако есть службы, которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные. Это аварийные службы, бригады скорой помощи, полиция, врачи, пожарные, а также работники предприятий непрерывного производства.

Во вторник, 12 октября, «ВМ» перечислила популярные даты для свадеб в Москве в ноябре. Самая популярная — 6 ноября. Она выпадает на субботу, до нее идут два выходных дня, поэтому пары могут без суеты подготовиться к субботнему торжеству.