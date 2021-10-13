Исследование показало, что россияне с ипотекой реже разводятся

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Уровень разводов среди ипотечных заемщиков в России оказался в разы меньше среднего показателя по стране. Он не превышает пяти процентов. Отмечается, что решение о разводе негативно сказывается на платежной дисциплине клиентов. Это следует из данных исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

— На сегодня порядка 50 процентов ипотечных заемщиков — это люди, находящиеся в браке. В абсолютном значении их количество достигает более 1,5 миллиона. Более того большинство из них оформили обременение спустя несколько лет после заключения брака и после появления у них детей, — говорится в исследовании.

Каждый второй брак в России заканчивается разводом, к такому выводу приводят последние данные социологических опросов. На текущий момент как минимум 45–75 тысяч ипотечных заемщиков находятся в разводе или в какой-либо стадии этого процесса, передает РИА Новости слова экспертов.

— Работая с такими долгами на стадии образования просрочки, кредиторы видят, что проблема заключается не только в финансовых трудностях, но и в том, что супруги не могут разобраться, кто должен платить и кому в итоге достанется квартира. Кроме того, в подобных ситуациях заемщиками управляют эмоции, которые также негативно отражаются на выплатах, — добавил управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель.

6 октября стало известно, что в январе–августе текущего года жители Москвы получили 5376 кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 35,8 миллиарда рублей. Таким образом, столица стала лидером среди других регионов России. На нее приходится 22 процента от общего объема выданных кредитов.