«Срочно к врачу»: гастроэнтеролог объяснила, почему опасно игнорировать изжогу

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Попадание желудочного сока в пищевод провоцирует изжогу. Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, почему опасно игнорировать этот симптом и что необходимо предпринимать при его обнаружении.

Дискомфорт в верхней части живота и в области груди возникает, когда содержимое желудка попадает в пищевод. В желудке кислая среда, там переваривается пища. Пищевод же предназначен для транспортировки еды, а когда в него забрасывается кислота — происходит ожог.

— Изжога может быть и у здоровых людей: когда человек переел, резко наклонился. Или в случае большой физической нагрузки после еды. Это бывает, это вариант нормы. Пищевод быстро восстанавливается, — сказала гастроэнтеролог в интервью радио Sputnik.

Также причиной изжоги может стать аллергия на какие-то продукты — от молока до мяса.

При однократном возникновении изжоги нужно проанализировать свой рацион и понять, что могло привести к этому состоянию. Если изжога возникает часто, то нужно немедленно обратиться к специалисту.

— Надо срочно идти к врачу. Это может быть поражение желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, развитие панкреатита. Надо разбираться в той проблеме, которая возникла, — заключила Бережная.

В конце сентября врач-кардиолог Ирина Литвякова заявила, что изжога может являться симптомом инфаркта миокарда. Кроме того, к признакам могут относиться вздутие живота и напряжение мышц брюшной стенки. Врач добавила, что острый инфаркт миокарда может также сопровождаться болевыми ощущениями в области груди и в нижней челюсти.