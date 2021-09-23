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Кардиолог перечислила неожиданные признаки инфаркта

Дарья Чентаева

Общество
Кардиолог перечислила неожиданные признаки инфаркта
Фото: Pexels

Врач-кардиолог Ирина Литвякова рассказала о том, какие неожиданные симптомы могут свидетельствовать об инфаркте миокарда.

Как заявила эксперт, симптомом инфаркта миокарда является изжога, вздутие живота и напряжение мышц брюшной стенки. Врач добавила, что острый инфаркт миокарда может также сопровождаться болевыми ощущениями в области груди и в нижней челюсти.

Ирина Литвякова отметила, что в особой группе риска состоят люди, болеющие сахарным диабетом. У них инфаркт может протекать без видимых симптомов.

Специалист рассказала, что боли в области сердца могут возникнуть не только при инфаркте. Болевые ощущения также могут указывать на грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, заболевания пищевода и остеохондроз позвоночника, передает издание «Доктор Питер».

Ранее врач Александр Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать тяжелые болезни. Мясников отметил, что препараты отзывают очень часто. Иногда происходит так, что новый препарат появляется в аптеках, получив полевые клинические испытания, то есть такие, которые проводили до того, как он поступил в продажу. Но они очень ограничены — там десятки, максимум 100 тысяч испытуемых. Когда начинают данный препарат принимать миллионы людей, то могут проявиться побочные явления, предупредил врач.

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