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Сотрудники центров госуслуг ежедневно помогают москвичам в поликлиниках более 11 тысяч раз

Михаил Алимов

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Сотрудники центров госуслуг ежедневно помогают москвичам в поликлиниках более 11 тысяч раз
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сотрудники центров госуслуг помогают москвичам и в городских поликлиниках — в рамках проекта «Мой администратор» в капитально отремонтированных медучреждениях они подсказывают людям ответы на различные вопросы. Более 1,2 миллиона раз администраторы уже оказали помощь.

— Центры госуслуг достигли высокого уровня культуры искреннего сервиса и сейчас совместно с городским департаментом здравоохранения формируют дружелюбную атмосферу в городских поликлиниках. Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» стали неотъемлемой частью нового московского стандарта. Ежедневно они помогают посетителям городских поликлиник более 11 тысячи раз, а всего с момента начала работы помогли уже свыше 1,2 миллиона раз, — рассказала руководитель проекта по обучению и развитию корпоративной среды центров госуслуг «Мои документы» Александра Локштанова.

Проект «Мой администратор» в столице реализуют в поликлиниках, открытых после капитального ремонта. Помимо традиционных врачебных кабинетов, там появляются зоны ожидания, буфеты, комнаты отдыха, игровые зоны для детей, удобная навигация и стойка информации, где всегда подскажут и направят в необходимое место, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на западе Москвы идет капитальный ремонт трех поликлиник. Их здания модернизируют по новому московскому стандарту. Ремонтируемый филиал № 5 клинико-диагностического центра № 4 находится по адресу Беловежская улица, дом 45; филиал № 2 городской поликлиники № 209 — по адресу Мосфильмовская улица, дом 29а; а филиал № 1 городской поликлиники № 8 — на проспекте Вернадского, дом 30.

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