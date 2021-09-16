Власти Москвы рассказали о капитальном ремонте в трех поликлиниках на западе столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Беловежская улица, 45 Карта всех событий

На западе Москвы идет капитальный ремонт трех поликлиник. Их здания модернизируют по новому московскому стандарту. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал замглавы Департамента капитального ремонта Москвы Денис Лебедев.

По его словам, ремонт дает возможность повысить качество и доступность медицинских услуг.

— Их перестраивают практически заново, и если не знать, что это была старая поликлиника, то после проведенных работ можно решить, что это совершенно новое здание. Перед специалистами стоит задача сделать не просто косметический, а комплексный капитальный ремонт — это вопрос куда более серьезный, — уточнил Денис Лебедев.

Ремонтируемый филиал № 5 клинико-диагностического центра № 4 находится по адресу Беловежская улица, дом 45, филиал № 2 городской поликлиники № 209 — по адресу Мосфильмовская улица, дом 29а, а филиал № 1 городской поликлиники № 8 — по адресу проспект Вернадского, дом 30.

Общая площадь работ составляет порядка десяти тысяч квадратных метров. В зданиях меняют инженерные системы, лифты, окна, фасады утепляют, делают отделку помещений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 11 сентября, во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы реконструкции городских поликлиник.