Путин назначил Серышева своим полномочным представителем в Сибирском округе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Об этом говорится в указе, распространенном пресс-службой Кремля.

— В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, — говорится в постановлении.

Соответствующий указ вступает в силу с момента его подписания.

До этого Серышев был помощником президента. На этом посту он работал с 2018 года. Ранее он служил в должности замруководителя в Федеральной таможенной службе.

Должность полпреда от Сибири оставалась свободной около шести месяцев — с того момента, как Сергей Меняйло стал временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.

До этого губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подал в отставку и был назначен помощником президента России. Временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Путин назначил Михаила Евраева.