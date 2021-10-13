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Запрет на устройство трапов для душа в ванных комнатах сняли в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Запрет на устройство трапов для душа в ванных комнатах сняли в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Жителям столицы разрешили устанавливать в своих ванных комнатах вместо душевой кабины специальный трап, с помощью которого сливное отверстие размещают в стяжке пола. Ранее действовавший запрет на это сняло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по предложению Мосжилинспекции.

Соответствующие изменения внесли в свод правил 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». До этого москвичи могли пользоваться лишь готовыми душевыми кабинами.

Однако горожанам требуется соблюдать несколько правил: выполнить гидроизоляцию помещения и не затрагивать при ремонте несущие конструкции. Например, трап нельзя поставить в перекрытии.

Замена ванны на душ с трапом является переустройством помещения и требует согласования с Мосжилинспекцией.

Подать заявление на получение услуги по согласованию переустройства и перепланировки можно онлайн на портале mos.ru, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне правительство Москвы утвердило адресную инвестиционную программу (АИП) на период с 2022 по 2024 год, включающую список финансируемых из московского бюджета объектов, которые планируется возвести или реконструировать.

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