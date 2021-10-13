Усовершенствованные ортезы для животных разработали в столичном технопарке «Слава»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Резидент технопарка «Слава» создал усовершенствованные ортезы для животных из термопластичных композитных материалов. Они легче, позволяют коже питомцев дышать, способны надежно фиксировать поврежденную конечность и снимать с нее нагрузку. К тому же их не нужно стягивать при рентгене, лишний раз травмируя питомца.

Ортезы (туторы) применяют, чтобы укрепить или восстановить поврежденные участки нервно-мышечной и скелетной системы. У животных, например, после переломов конечностей или при артрите.

— Москва поддерживает разработчиков новейших технологий, которые могут внести вклад в развитие образования, транспорта, медицины, ветеринарии и других областей. Для создания инновационных проектов в технопарках есть лаборатории с современным оборудованием. Резидентам доступны налоговые льготы, субсидии и гранты. Например, город помогает компенсировать расходы по кредитам, затраты на лизинг и покупку оборудования, — заявил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он отметил, что Москва дает возможность перед массовым производством протестировать новинку на государственных или коммерческих предприятиях.

Ортез получился прочным и отличается повышенным, по сравнению с зарубежными аналогами, сроком службы. К тому же он в два раза дешевле в изготовлении.

Эти туторы приспособлены для кошек, собак, грызунов, обезьян и лошадей. Они помогут питомцам лучше пережить реабилитационный период после операции на конечности или при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Также они могут помочь при случаях, когда не в состоянии справиться аналоги. Московские ортезы могут закрепить верхнюю часть лапы или бедро животного. При необходимости можно изготовить и прикрепить опору, которая полностью снимет нагрузку с больной лапы и даст время на реабилитацию.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Каждый тутор изготавливается индивидуально: берется гипсовый слепок и на его основе за срок от двух до десяти дней изготавливают готовый ортез. Назначают их обычно ветеринары, но заказывать необходимо хозяину питомца, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали, как развивается столичная промышленность. Благодаря поддержке властей города столичные предприятия создают инновационные разработки, востребованные в России и за рубежом. Более трех тысяч столичных предприятий выпускают множество товаров — от сосисок и конфет до космических кораблей и высокоточных приборов.

С каждым годом городские предприятия увеличивают объемы производства, потому что в столице созданы все необходимые условия для развития.