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Трое детей пострадали в результате пожара в Тюмени

Полина Долганова

Происшествия
Трое детей пострадали в результате пожара в Тюмени
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Трое детей пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Тюмени. Об этом в среду, 13 октября, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Николая Гондатти. Возгорание началось ночью, когда трое детей в возрасте 4, 6 и 8 лет находились дома без присмотра старших.

Когда на место случившегося прибыла пожарная бригада, мальчики стояли у окна квартиры и просили им помочь.

Всех малышей госпитализировали в медицинское учреждение. Старший ребенок получил ожоги первой и второй степеней. Младшие дети отравились продуктами горения.

По данному факту организована проверка, причины и обстоятельства инцидента выясняются, добавили в ведомстве.

До этого на западе Москвы вечером в понедельник, 11 октября, произошел пожар в квартире на пятом этаже 17-этажного жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС. По словам источника «ВМ», инцидент случился в поселке Рублево на улице Советской, дом № 7.

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