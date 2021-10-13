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Власти Абакана усилили безопасность в школах после сообщений об угрозе

Полина Долганова

Происшествия
Власти Абакана усилили безопасность в школах после сообщений об угрозе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Власти Абакана усилили безопасность в школах после поступивших во многие родительские чаты сообщений о возможном проникновении вооруженного человека в учебные заведения. Об этом в среду, 13 октября, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что меры безопасности были усилены как на входе в образовательные учреждения, так и внутри них.

По информации СМИ, все сообщения об опасности немедленно передаются в такие ведомства, как Федеральная служба безопасности (ФСБ), МВД и Росгвардия.

Как пишет местное агентство информационных сообщений, правительство Абакана просит родителей и детей быть внимательными, а также не распространять в социальных сетях сообщения об угрозе. Любую подобную информацию необходимо сразу направлять в силовые структуры.

24 сентября в подмосковной Балашихе силовики проверяли сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе. Как сообщила администрация учебного заведения, ситуация находилась под контролем, угрозы для детей не было.

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