В подмосковной Балашихе проверяют сообщения об угрозах стрельбы в школе

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В подмосковной Балашихе силовики проверяют сообщения в соцсетях об угрозах стрельбы в школе. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам администрации учебного заведения, ситуация находится под контролем. Угрозы для детей нет.

— Ситуация на контроле, оперативные службы работают, — рассказал агентству представитель администрации Балашихи.

В этот же день задержали молодого человека, который готовил нападение на школу в Краснодарском крае.

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.