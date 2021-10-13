Дом культуры «Маяк» в Чертанове Южном отремонтируют в следующем году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Газопровод, 9А Карта всех событий

Дом культуры (ДК) «Маяк» в районе Чертаново Южное ожидает капитальный ремонт в 2022 году. Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил тендер на проведение работ.

— Заявки на участие в электронном конкурсе принимаются до 20 октября. Срок выполнения работ составит 395 календарных дней с даты заключения контракта, — заявил руководитель ведомства Иван Щербаков.

В здании ДК поменяют кровлю, отремонтируют входную группу, фасады и крыльцо, а также заменят окна и двери. Внутри также ожидаются изменения: помещения для занятий смогут похвастаться плавающими полами и увеличенной шумоизоляцией.

Капремонт пройдет в рамках проекта «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия», а заказчиком проведения работ выступает ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы», передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что в Москве за 2021 год отреставрируют 14 объектов культурного наследия. Близятся к завершению работы в особняке Ольги Кирьяковой и доходном доме И. М. Коровина.

В особняке специалисты восстановили некоторые архитектурные особенности, имевшиеся еще в XIX веке (например, ранее заколоченное световое окно и уникальные подоконные шкафчики). Кроме того, отреставрировали тамбурные двери и лепной декор в парадном подъезде. В доходном доме Коровина восстановили утерянный декор фасадов, потолков, тамбуров. Отреставрировали перила, кровлю и кирпичные парапеты.