Дочь больного коронавирусом Александра Серова рассказала о его состоянии

Фото: Официальный сайт Александра Серова (http://www.alexander-serov.ru)

Находящийся в реанимации из-за коронавируса певец Александр Серов проходит интенсивное лечение. Об этом рассказала дочь 67-летнего народного артиста Мишель.

По словам девушки, ее отец находится в надежных руках и под бдительным контролем, поэтому у нее не возникает сомнения в его выздоровлении.

— Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости! Желаем скорейшего выздоровления и позитивного настроения! Главное, настраиваться на самое лучшее! Все будет хорошо, — написала Мишель в своем Instagram-аккаунте, опубликовав совместный снимок с отцом на сцене.

Накануне композитор Игорь Крутой обратился к своим подписчикам с просьбой поставить свечку и помолиться о здоровье его близкого друга Александра Серова, который в настоящее время борется с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

О том, что Серов госпитализирован с коронавирусом, стало известно в минувшую пятницу. По сообщениям СМИ, у певца диагностировали 75 процентов поражения легких.

Первое время Серов лечился в больнице возле дома. Однако, когда состояние звезды ухудшилось, его поместили в реанимацию другого учреждения, где за его жизнь борются лучшие специалисты.