Движение поездов в сторону Москвы затруднено на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Движение в сторону Москвы временно затруднено на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Это произошло по техническим причинам, сообщили в среду, 13 октября, в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— На D2 и Курском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки поезда у станции Остафьево по техническим причинам. Вместе с МЖД принимаем меры для восстановления графика, — говорится в Twitter-аккаунте компании.

Отмечается, что некоторые поезда отменили, а часть из них будет пропускать некоторые остановки. В данное время поезда в сторону столицы направляют по другим путям: они не останавливаются на станциях Остафьево и Силикатная. Ремонтные бригады уже устраняют возникшие неполадки, сообщает ЦППК.

До этого сообщалось, что расписание электричек Рижского направления МЖД и МЦД-2 временно изменится. Путевые работы будут проводиться 16–17 октября. Технологические окна назначены в выходные дни с использованием преимущественно ночного времени, чтобы работы минимально отразились на графике движения поездов. В период работ движение поездов будет организовано по соседним путям.