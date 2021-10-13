Астрологи рассказали, дети каких знаков зодиака наводят ужас на учителей

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Астрологи составили топ-5 детей по знаку зодиака, которые способны довести учителя до нервного срыва или заикания.

Складывается ощущение, что в детях-Овнахустановленабатарейка с бесконечным зарядом, так как они ни минуты не могут провести без движения. Маленькие представители именно этого знака становятся большой грозой школьных учителей. Они без устали генерируют новые идеи для развлечения, среди которых могут быть подкинутая в учительскую сумку мышь или кнопка на его стуле.

Близнецы готовы болтать без перерыва, в том числе и на уроках. Даже если этот ребенок ненадолго замолчал, расслабляться не стоит — вполне возможно скоро разыграется настоящая буря и учителю потребуются успокоительные капли.

Рожденные быть лидерами Львы доставляют учителю массу хлопот, так как уверены, что могут это себе позволить. Бороться с хулиганством Львят несложно из-за его падкости на похвалу. Этот ребенок сделает все, чтобы получить звание лучшего из лучших.

Учителю не стоит ждать ничего хорошего, если Скорпион вдруг начнет поглядывать на него с надменной улыбкой. В детстве эти дети — вестники апокалипсиса. Вынести его бесконечные выходки под силу только самым стойким преподавателям.

Шумные и любопытные Стрельцы очень быстро доведут до нервного тика любого. Они легко подорвут авторитет учителя в классе, подкинув ему нерешаемые задачки, пишет Пятый канал.

До этого победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа подготовил гороскоп для всех знаков зодиака на вторую половину октября.