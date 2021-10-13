Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Каждый десятый предприниматель в РФ доверил бы увольнение искусственному интеллекту

Полина Долганова

Общество
Каждый десятый предприниматель в РФ доверил бы увольнение искусственному интеллекту
Фото: mii.mosreg.ru

Более 13 процентов российских предпринимателей доверили бы увольнение сотрудников искусственному интеллекту (ИИ). Об этом свидетельствует аналитика «Платформы больших данных».

Согласно подсчетам, 26,1 процента бизнесменов при внедрении в работу компании искусственного интеллекта были бы готовы делегировать ему общение с клиентами и работу с отзывами. Еще 23 процента предпринимателей поручили бы ИИ управлять ассортиментом. Почти столько же респондентов доверили бы виртуальному помощнику ведение календаря, назначение встреч и другие организационные задачи.

В топ-5 действий, которые, по мнению предпринимателей, мог бы выполнять искусственный интеллект, также вошли управление продажами (17,4 процента) и увольнение сотрудников (13,1 процента). Относительно последнего респонденты отмечают, что решения, которые основаны на анализе больших данных, могли бы быть крайне объективны.

Почти 37 процентов опрошенных полагают, что работа искусственного интеллекта требует дополнительной проверки, однако в настоящее время каждый пятый предприниматель в России (22,1 процента) готов доверить персональные поручения виртуальному помощнику.

Анализ проводился на основе ответов 1238 опрошенных, которые являются предпринимателями и руководителями малого и среднего бизнеса в стране, пишет ТАСС.

Читайте также:
искусственный интеллектБизнесРабота
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте