Каждый десятый предприниматель в РФ доверил бы увольнение искусственному интеллекту

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Более 13 процентов российских предпринимателей доверили бы увольнение сотрудников искусственному интеллекту (ИИ). Об этом свидетельствует аналитика «Платформы больших данных».

Согласно подсчетам, 26,1 процента бизнесменов при внедрении в работу компании искусственного интеллекта были бы готовы делегировать ему общение с клиентами и работу с отзывами. Еще 23 процента предпринимателей поручили бы ИИ управлять ассортиментом. Почти столько же респондентов доверили бы виртуальному помощнику ведение календаря, назначение встреч и другие организационные задачи.

В топ-5 действий, которые, по мнению предпринимателей, мог бы выполнять искусственный интеллект, также вошли управление продажами (17,4 процента) и увольнение сотрудников (13,1 процента). Относительно последнего респонденты отмечают, что решения, которые основаны на анализе больших данных, могли бы быть крайне объективны.

Почти 37 процентов опрошенных полагают, что работа искусственного интеллекта требует дополнительной проверки, однако в настоящее время каждый пятый предприниматель в России (22,1 процента) готов доверить персональные поручения виртуальному помощнику.

Анализ проводился на основе ответов 1238 опрошенных, которые являются предпринимателями и руководителями малого и среднего бизнеса в стране, пишет ТАСС.