Андрей Бочкарев: Более 200 социальных объектов планируется построить в Москве к 2024 году

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Более 200 новых объектов социальной инфраструктуры возведут в столице за счет городского бюджета в период с 2022 по 2024 год. Об этом в среду, 13 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На период с 2022 года до конца 2024 года в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, спорта, культуры и так далее, — рассказал заммэра.

Он отметил, что в том числе будут построены 27 объектов культуры и 31 спортивное сооружение.

— Также планируется построить 27 объектов в рамках программы «Безопасный город» и пять объектов социальной поддержки, — добавил глава строительного комплекса.

Накануне правительство Москвы утвердило адресную инвестиционную программу (АИП) на период с 2022 по 2024 год, включающую список финансируемых из московского бюджета объектов, которые планируется возвести или реконструировать.

Так, приоритетом АИП на указанный период времени по количеству затрачиваемых денежных средств является совершенствование транспортной системы. В 2022–2024 годах специалисты планируют построить 58,5 километра линий, 25 станций и три депо метрополитена Москвы. При этом предусмотрено возведение более 285 километров дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов.