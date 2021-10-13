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Самарский губернатор сообщил об угрозе локдауна в регионе

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Самарский губернатор сообщил об угрозе локдауна в регионе
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 13 октября, заявил, что в регионе сложилась критическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции, существует угроза локдауна.

— Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает, — сказал руководитель региона в эфире телеканала «ГТРК Самара».

По его словам, пока что локдаун не вводится в регионе из-за того, что каждый ответственный житель Самары все еще может обезопасить себя с помощью прививки. Азаров напомнил, что в регионе открыты для местных жителей 169 пунктов вакцинации. К настоящему моменту от COVID-19 в области привились 1,16 миллиона человек.

Глава региона также добавил, что только 4 процента от вакцинированных граждан заболевают коронавирусом.

— Вы знаете, что цифра ежедневно выявленных заболевших людей превысила уже 700. Это один из самых высоких показателей в Российской Федерации,— отметил губернатор.

За последние сутки в Самарской области коронавирусом заболели 726 человек.

До этого обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников сфер обслуживания, здравоохранения, культуры, строительства, рыболовства, ЖКХ, МФЦ, промышленности и других ввели на Чукотке. Об этом свидетельствуют постановление местного управления Роспотребнадзора, а также постановление главного санитарного врача региона Антона Семенихина, опубликованное на сайте ведомства.

Также вакцинироваться обязали работников властных органов и государственных служащих.

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