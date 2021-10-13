Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели на Чукотке

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников сфер обслуживания, здравоохранения, культуры, строительства, рыболовства, ЖКХ, МФЦ, промышленности и других. Об этом свидетельствуют постановление местного управления Роспотребнадзора, а также постановление главного санитарного врача региона Антона Семенихина, опубликованное на сайте ведомства.

Также вакцинироваться обязали работников властных органов и государственных служащих.

Руководителям департаментов и предприятий необходимо обеспечить в своих организациях вакцинацию не менее чем 80 процентов работников. При этом первый компонент вакцины необходимо поставить до 1 ноября, а второй — до 22 ноября. С 2 ноября разрешается перевести на удаленку тех сотрудников, которые не получили ни одного компонента вакцины, а с 23 ноября от рабочей деятельности можно будет отстранить или отправить на дистанционку тех, кто не прошел полный курс вакцинации, пишет РИА Новости.

Распространение коронавируса наблюдается в 77 субъектах России. В восьми регионах ситуация остается стабильной. Об этом во вторник, 12 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, прирост заболевших по стране наблюдается уже около четырех недель. Особенностью сложившейся ситуации является то, что в стране также растет число заболевших ОРВИ и гриппом.