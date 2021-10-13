Бесплатное тестирование на COVID-19 стартует в 10 московских школах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В десяти столичных школах будут проводить бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Первые тесты начнут делать уже в четверг, 14 октября. Об этом в среду, 13 октября, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

— Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1-го по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором для того, чтобы направить к ребенку на дом врача, — передает ее слова Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Ракова отметила, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Они в 1,5 раза чаще стали заражать совместно проживающих с ними родственников, что тяжело сказывается именно на них. Потому что младшее поколение часто переносит болезнь бессимптомно.

Заммэра отметила, что Москва считает крайней мерой перевод школьников на дистанционное обучение, как это делают в других регионах. Поэтому город ищет другие механизмы борьбы с коронавирусом.

11 октября Ракова сообщила, что в Москве запустили бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 в 20 общественных местах и МФЦ.

1/2 2/2

4 октября пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись в двух центрах госуслуг «Мои документы» в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города отметил, что результаты анализа горожане смогут получить за 10 минут.