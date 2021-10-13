Хирург объяснил, почему россияне избегают походов к стоматологам

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Многие люди годами терпят зубную боль и дискомфортные ощущения, но при этом до последнего откладывают лечение у стоматологов. Об этом рассказал челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед Илья Коробков.

По мнению специалиста, в большинстве случаев пациенты отказываются от лечения из-за страха. В российском обществе до сих пор существует стереотип о невероятной болезненности процедуры. Многие просто не желают терпеть боль и любые неприятные ощущения, поэтому оттягивают визит к врачу. Илья Коробков отметил, что современная анестезия способна свести к минимуму неприятные ощущения.

Кроме того, по словам врача, многие испытывают чувство стыда.

— Люди стесняются, что они слишком запустили ситуацию в полости рта. Ожидается, что врач будет ругать пациента за плохое состояние его зубов. И это небезосновательный страх, поскольку раньше многие врачи делали некорректные замечания, указывали пациентам на их оплошности, — пояснил он в комментарии ФАН.

Но в настоящее время ситуация изменилась, отмечает Коробков. Врачи все реже позволяют себе некорректные замечания, общаются с пациентами уважительно. Современные стоматологи ставят своей главной целью помощь пациенту, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачам, подчеркнул он.

Ежедневная правильная чистка — залог красивых и здоровых зубов. Но даже в этом вопросе многие допускают ошибки, а это приводит к разрушению эмали, воспалению десен, кариесу. При этом главная причина всех ошибок — отсутствие соответствующих знаний об индивидуальной гигиене полости рта. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала врач-гигиенист Светлана Фролова.