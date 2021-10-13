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Опрос показал, сколько россиян не хотят знать о предрасположенности к заболеваниям

Ирина Игнатенко

Общество
Опрос показал, сколько россиян не хотят знать о предрасположенности к заболеваниям
Фото: pixabay.com

Больше половины жителей России хотели бы заранее знать о генетической предрасположенности к серьезным заболеваниям. Такую точку зрения высказали 65 процентов опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования СК «Росгосстрах Жизнь» и компании Genotek.

Чаще других подобную точку зрения высказывали жители Санкт-Петербурга — 69 процентов, Казани — 66 процентов, Москвы — 65 процентов, Екатеринбурга — 64 процента и Новосибирска — 59,4 процента, передает RT.

При этом каждый третий россиянин хотел бы оставаться в неведении.

Кроме того, согласно исследованию, каждый второй из опрошенных не испытывает никаких опасений, связанных с прохождением генетического теста. Около 12 процентов респондентов считают, что проходить подобный тест небезопасно, так как данные, по их мнению, не будут храниться достаточно надежно и попадут в руки злоумышленников.

Всего в опросе приняли участие полторы тысячи россиян из всех федеральных округов.

До этого иммунолог пояснил, можно ли определить генетическую предрасположенность к тяжелому течению коронавирусной инфекции.

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