Иммунолог пояснил, можно ли выявить генетическую склонность к тяжелому течению COVID-19

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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, можно ли на сегодняшний день выявить генетическую предрасположенность к тяжелому течению коронавирусной инфекции. По словам специалиста, на сегодняшний день это проблематично.

Ранее международная группа ученых установила, что обладатели особого варианта гена HLA-C, который регулирует функции иммунной системы, в два раза чаще попадают на аппарат ИВЛ при заражении коронавирусом.

По словам иммунолога, пока практического значения для лечения пациентов открытие ученых не имеет.

— Возможно, кто-то возьмется за разработку тест-системы, которая позволит обнаружить этот вариант гена у человека. То есть что-то вроде ПЦР. Но, насколько быстро это произойдет, я сказать не могу, — пояснил он в комментарии «Москве 24».

Специалист отметил, что непонятно, сколько времени уйдет на создание подобной системы. Многое зависит и от финансирования подобных исследований.

Он пояснил, что лаборатории, которые обладают способностью секвенировать геном человека, вполне могут предлагать тест на выявление этого гена.

До этого иммунолог рассказал, можно ли сделать прививки от коронавируса и гриппа в один день.