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Владимир Ефимов рассказал о тарифном регулировании в столице

Михаил Алимов

Город
Владимир Ефимов рассказал о тарифном регулировании в столице
Фото: Пресс-служба

Грамотная и сбалансированная тарифная политика — один из ключевых факторов для развития регионов. Именно от нее значительно зависит реализация масштабных проектов, необходимых жителям. Об этом в среду, 13 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Обоснованная тарифная политика позволяет городу иметь надежную инфраструктуру и реализовывать масштабные проекты, такие как программа комплексного развития территорий бывших промзон «Индустриальные кварталы». Градостроительный потенциал этого проекта — 33 миллиона квадратных метров. Это современные высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, социальные объекты, жилье. Безусловно, это серьезная новая нагрузка на коммунальную инфраструктуру, но сегодня состояние коммунального сектора позволяет городу ее выдержать, — отметил он.

Для Москвы и Московской области важную роль играет тарифное регулирование пригородного транспорта. Из-за общего пассажирского потока происходит его слияние в рамках единой отлаженной системы. При этом ограничение роста стоимости тарифов на пригородные электрички становится сдерживающим фактором, который позволит расти и развиваться пассажирским сервисам.

С помощью цифровизации освобождается человеческий ресурс, автоматизируются некоторые несложные процессы и становятся более открытыми.

— В этом году Москва объединила на одной электронной площадке экспертов тарифного регулятора и всех регулируемых организаций, оцифровала процессы подачи тарифных заявок и заявок на техприсоединение (в холодном водоснабжении и водоотведении), создала структурированное хранилище обосновывающих документов организаций. Полная цифровизация процессов позволит снизить нагрузку на регулятора и сделать прозрачным для РСО принятие решений. Однако это станет возможным только после внесения в федеральные НПА возможности введения регионами обязательности электронного взаимодействия между ресурсоснабжающими организациями и органами тарифного регулирования, — сообщил Ефимов.

По его словам, от регулирования тарифов зависит благосостояние населения и развитие городов, подвел итог заммэра.

До этого сообщалось, что соглашение о развитии технологий в сфере регулирования цен подписали в Ялте. По соглашению в скором времени решения органов регулирования будут иметь электронный формат и загружаться в специальную систему ЕИАС. Также это позволит улучшить процесс регулирования цен и увеличить открытость тарифных решений.

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