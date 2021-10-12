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Соглашение о развитии технологий в сфере регулирования цен подписали в Ялте

Виктория Сикерина

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Соглашение о развитии технологий в сфере регулирования цен подписали в Ялте
Фото: Pixabay

Правительство Москвы и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорились о развитии цифровых технологий в сфере государственного регулирования цен в ходе Всероссийской тарифной конференции в Ялте. Соответствующие документы подписали заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский во вторник, 12 октября.

По соглашению в скором времени решения органов регулирования будут иметь электронный формат и загружаться в специальную систему ЕИАС. Также это позволит улучшить процесс регулирования цен и увеличить открытость тарифных решений.

— Цифровизация в сфере тарифообразования является одним из стратегических направлений нашей работы, позволяет принимать решения более оперативно и эффективно. Мы давно работаем с коллегами из ФАС, в том числе в рамках единой цифровой платформы ЕИАС, что позволяет нам обмениваться опытом в этом направлении с другими регионами и перенимать лучшие практики, — заявил заммэра.

Сергей Пузыревский добавил, что подписанный документ — важный шаг на пути к цифровизации тарифного регулирования.

Также в пятницу, 8 октября, Владимир Ефимов сообщил, что объем поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в московский бюджет за восемь месяцев 2021 года составил более 852 миллиардов рублей. Этот показатель на 23,4 процента выше, чем в прошлом году.

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