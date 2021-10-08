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Владимир Ефимов рассказал о росте объема поступлений НДФЛ в бюджет столицы

Виктория Сикерина

Город
Владимир Ефимов рассказал о росте объема поступлений НДФЛ в бюджет столицы
Фото: Пресс-служба

Объем поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в московский бюджет за восемь месяцев 2021 года составил более 852 миллиардов рублей. Этот показатель на 23,4 процента выше, чем в прошлом году. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что поступления НДФЛ — основная статья доходов бюджета города. На такой налог приходится более 45 процентов от общего объема начислений.

— За восемь месяцев текущего года поступления НДФЛ превысили не только уровень 2020 года, но и на 30 процентов показатели января–августа докризисного, 2019 года. Это является подтверждением того, что московским компаниям удалось во многом преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам. Рост поступлений НДФЛ — еще одно свидетельство восстановления большинства отраслей московской экономики, — заявил заммэра.

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что в период с января по август текущего года 90 процентов или 765,8 миллиарда рублей НДФЛ поступили от налоговых агентов граждан, то есть организаций и ИП.

— Их объем вырос на 22,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 28,8 процента к 2019 году. В том числе 160,3 миллиарда рублей — это НДФЛ, исчисленный с доходов, превышающих годовой доход в 5 миллионов рублей, — пояснил глава ведомства.

Кирилл Пуртов заключил, что поступления в городской бюджет от налогов предпринимателей в 2021 году выросли на 37,7 процента по сравнению с прошлым годом и составили 73,1 миллиарда рублей.

В понедельник, 4 октября, в Департаменте финансов города Москвы сообщили, что за восемь месяцев 2021 года малый и средний бизнес столицы внес в городской бюджет на 27,3 процента больше налоговых и неналоговых платежей.

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