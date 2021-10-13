Доктор Ковальков объяснил, почему алкоголь запрещен во время диеты
Врач-диетолог и видеоблогер Алексей Ковальков рассказал, почему человек не худеет, если выпивает алкоголь во время диеты.
Эксперт объясняет, что человеческий организм не может физиологически трансформировать калории из спирта в жир, однако процесс жиросжигания в организме будет приостановлен именно за счет алкоголя. Сначала необходимо расходовать ту энергию, которая поступила с напитком, и только потом организм начинает расходовать свои запасы.
Вторая причина, по которой лучше алкоголь исключить, — это срывы.
— Когда человек худеет, после первой рюмки он готов все съесть. Он теряет берега. Срывы при алкоголе очень часты. Я не призываю употреблять алкоголь. А крепкие спиртные напитки в процессе похудения крайне нежелательно употреблять. Под запрет ложится еще и пиво, конечно, — рассказывает доктор в новом видео на своем YouTube-канале.
Несмотря на это, иногда он разрешает своим пациентам выпить сухого красного вина, но не более одного бокала за ужином, чтобы не нарушать запущенные в организме процессы жиросжигания.
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