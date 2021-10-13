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Доктор Ковальков объяснил, почему алкоголь запрещен во время диеты

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Ковальков объяснил, почему алкоголь запрещен во время диеты
Фото: Pixabay

Врач-диетолог и видеоблогер Алексей Ковальков рассказал, почему человек не худеет, если выпивает алкоголь во время диеты.

Эксперт объясняет, что человеческий организм не может физиологически трансформировать калории из спирта в жир, однако процесс жиросжигания в организме будет приостановлен именно за счет алкоголя. Сначала необходимо расходовать ту энергию, которая поступила с напитком, и только потом организм начинает расходовать свои запасы.

Вторая причина, по которой лучше алкоголь исключить, — это срывы.

— Когда человек худеет, после первой рюмки он готов все съесть. Он теряет берега. Срывы при алкоголе очень часты. Я не призываю употреблять алкоголь. А крепкие спиртные напитки в процессе похудения крайне нежелательно употреблять. Под запрет ложится еще и пиво, конечно, — рассказывает доктор в новом видео на своем YouTube-канале.

Несмотря на это, иногда он разрешает своим пациентам выпить сухого красного вина, но не более одного бокала за ужином, чтобы не нарушать запущенные в организме процессы жиросжигания.

Ранее доктор Ковальков рассказал, в каком виде можно есть картофель во время похудения.

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