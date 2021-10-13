Музей Победы пригласил москвичей отпраздновать День отца

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 17 октября приглашает москвичей и гостей города принять участие в праздновании Дня отца, который впервые официально отмечается в России.

Весь день в музее можно наблюдать информационный стенд «Лица Победы». Посетители смогут внести в исторический депозитарий свои рассказы о том, как их отцы прошли войну и вместе с детьми еще раз прикоснуться к героическим страницам нашей истории.

В локации «Землянка» все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Арсенал». Здесь гости музея имеют уникальную возможность познакомиться с оружием Великой Отечественной войны поближе: подержать в руках, рассмотреть, разобрать и собрать автомат Калашникова, а также узнать о судьбах создателей и конструкторов-оружейников.

Завершит праздничный день концертная программа в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Детский академический хор «Камертон» исполнит современные песни о папах. В афише также произведения русской музыкальной классики.

Вход для пап с детьми до 16 лет бесплатный, сообщается на сайте музея.