ОНК Москвы хочет изучить видеозаписи падения юриста Кулиша из окна здания ГУ МВД

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы хочет изучить видеозаписи, чтобы понять, что произошло накануне трагического случая в здании ГСУ ГУ МВД. Ранее сообщалось, что из окна ведомственного здания выпал подозреваемый в мошенничестве Валерий Кулиш. Об этом в среду, 13 октября, заявил глава столичной ОНК Георгий Волков.

По его словам, подобный инцидент происходит уже не первый раз.

— ­Такие ужасные финалы — возможно, свидетельство чего-то странного в работе нашего следствия с подозреваемыми. Мы хотели бы понять, что могло послужить причиной ЧП в очередной раз, — сказал Волков.

Также он добавил, что начинать открытое разбирательство по факту трагедии следует с публикации записей камер видеонаблюдения, которые установлены в здании ГСУ ГУ МВД.

По словам Волкова, ОНК уже направила соответствующий запрос о предоставлении копий этих записей в МВД и СК, сообщает «ОНК Газета».

Во вторник, 12 октября, сообщалось, что в столице мужчина, подозреваемый в мошенничестве, погиб после падения из окна здания ГСУ ГУ МВД по Москве. По словам источника ТАСС, инцидент произошел днем. Мужчина от полученных повреждений скончался на месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются.