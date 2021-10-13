Тренинги по предпринимательству проведет для москвичей центр «Моя карьера»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Центр занятости «Моя карьера» проведет в октябре цикл бесплатных лекций и консультаций по самозанятости и предпринимательству, посетить их смогут все желающие жители столицы.

Так, 14 и 15 октября в 10:00 на тренингах «Путь самозанятого» и «Четыре способа увидеть возможности в сложной ситуации» начинающих предпринимателей научат преодолевать препятствия и относиться к ним как к возможности реализации мечты.

18 октября в 10:00 москвичи смогут посетить занятие «От найма до своего дела», посвященное отличиям работы по найму от самозанятости. Участникам расскажут о типичных ошибках начинающих предпринимателей и о том, как дать бизнесу успешный старт.

В этот же день состоится тренинг «Личный бренд предпринимателя», где жители столицы смогут узнать, зачем работать над личной репутацией и как стать узнаваемым.

Также будущие бизнесмены смогут узнать об отличиях трудовых правоотношений от гражданско-правовых и о том, как правильно отстаивать свои законные права, на консультации «Трудовой договор или договор ГПХ: что выбрать?», которая состоится 18 октября в 14:00.

Познакомиться с особенностями предпринимательского мышления и типами лидерства москвичи смогут 20 октября в 10:00, посетив тренинг «Я — лидер-предприниматель». Им расскажут об использовании своих сильных сторон и способах вдохновлять клиентов своими идеями.

21 октября в 10:00 пройдет занятие «Создание сайта для самозанятого», где слушатели разберутся в основных разделах сайта и рассмотрят понятия «хостинг», «доменное имя», SEO.

26 октября в 10:00 жители города смогут посетить тренинг «Основы самозанятости. Юридические вопросы», где узнают о тонкостях заключения договора с работодателем или заказчиком.

27 октября в 10:00 будущие предприниматели разберутся, как на практике работает авторское право.

29 октября в 14:00 на консультации «Что выбрать: ИП или ООО?» слушатели ознакомятся с особенностями организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, системами налогообложения и их отличиями.

Для того чтобы посетить занятия, необходимо пройти предварительную регистрацию, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого директор столичного Института дополнительного профобразования Ирина Германова рассказала, как регулярное обучение влияет на карьеру специалиста. Она объяснила, как, выбирая образовательные курсы, не стать жертвой мошенников, как повышение квалификации влияет на образ руководителя и рядового специалиста и почему важно сочетать онлайн- и офлайн-формат обучения.