Момент смертельного ДТП с участием Ксении Собчак попал на видео

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Момент аварии в районе Сочи с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал на камеры видеонаблюдения, сообщает RT.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент столкновения автомобилей, а также повреждение автобуса в результате ДТП.

Кроме того, внутренние камеры автобуса зафиксировали момент и последствия аварии.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

Сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак покинула место аварии спустя всего семь минут после столкновения. Позже она рассказала, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.