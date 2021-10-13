Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Исторический музей пригласил москвичей на цикл лекций «Живая история»

Ольга Маркова

Развлечения
Исторический музей пригласил москвичей на цикл лекций «Живая история»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Государственный Исторический музей с 20 октября по 11 декабря организует цикл лекций «Живая история. Реконструкторы в Историческом музее».

Первый сезон позволит слушателям узнать о фехтовальном искусстве в средневековой Европе, женском скандинавском костюме эпохи викингов, дуэлях в XIX веке и чудесах военной техники предыдущего столетия.

Откроет программу лекция «Скандинавская женщина эпохи викингов», которая пройдет в онлайн-режиме. Участники рассмотрят общую структуру скандинавского женского костюма, а также варианты сочетания элементов одежды в зависимости от региона, где проживала женщина. Кроме того, они проанализируют связь костюма и украшений, зависимость одежды от статуса, роль элементов костюма как социальных маркеров.

Далее все лекции будут проходить в очном режиме. Так, в субботу, 23 октября, гости музея смогут посетить лекцию «Русская дуэль. Теория и практика», которая поведает о самых известных дуэлях, повлиявших не только на русскую культуру, но и на судьбу страны. Речь пойдет об истории дуэльной культуры в России, о главных правилах и принципах дуэлей, о мифах и заблуждениях, существующих в отношении дуэлей.

Через неделю, 30 октября, дуэльная тема продолжится. Лекция «Русская дуэль. Мифы и реальность» расскажет о поединках, прогремевших на всю страну. Пушкин против Дантеса, Лермонтов против Мартынова, Новосильцев против Чернова. Что известно о них, какие правила были нарушены, какие версии возникли относительно исходов известных схваток.

Первая лекция ноября пройдет только 13 числа. Ее тема — «Боевое искусство средневековой Европы: от рыцарей до цирюльников». А завершающая лекция первого сезона — «Чудеса советской военной техники времен Великой Отечественной войны» — пройдет 11 декабря. На ней слушатели узнают об «Одесском танке» НИ-1, сухопутной торпеде ЭТ-1-627, бронированных боевых аэросанях НКЛ-26.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
МузеиИсторияЛекции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте