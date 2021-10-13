Исторический музей пригласил москвичей на цикл лекций «Живая история»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Государственный Исторический музей с 20 октября по 11 декабря организует цикл лекций «Живая история. Реконструкторы в Историческом музее».

Первый сезон позволит слушателям узнать о фехтовальном искусстве в средневековой Европе, женском скандинавском костюме эпохи викингов, дуэлях в XIX веке и чудесах военной техники предыдущего столетия.

Откроет программу лекция «Скандинавская женщина эпохи викингов», которая пройдет в онлайн-режиме. Участники рассмотрят общую структуру скандинавского женского костюма, а также варианты сочетания элементов одежды в зависимости от региона, где проживала женщина. Кроме того, они проанализируют связь костюма и украшений, зависимость одежды от статуса, роль элементов костюма как социальных маркеров.

Далее все лекции будут проходить в очном режиме. Так, в субботу, 23 октября, гости музея смогут посетить лекцию «Русская дуэль. Теория и практика», которая поведает о самых известных дуэлях, повлиявших не только на русскую культуру, но и на судьбу страны. Речь пойдет об истории дуэльной культуры в России, о главных правилах и принципах дуэлей, о мифах и заблуждениях, существующих в отношении дуэлей.

Через неделю, 30 октября, дуэльная тема продолжится. Лекция «Русская дуэль. Мифы и реальность» расскажет о поединках, прогремевших на всю страну. Пушкин против Дантеса, Лермонтов против Мартынова, Новосильцев против Чернова. Что известно о них, какие правила были нарушены, какие версии возникли относительно исходов известных схваток.

Первая лекция ноября пройдет только 13 числа. Ее тема — «Боевое искусство средневековой Европы: от рыцарей до цирюльников». А завершающая лекция первого сезона — «Чудеса советской военной техники времен Великой Отечественной войны» — пройдет 11 декабря. На ней слушатели узнают об «Одесском танке» НИ-1, сухопутной торпеде ЭТ-1-627, бронированных боевых аэросанях НКЛ-26.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.