Вирусолог заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации в стране

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации от коронавируса. Он отметил, что это единственный способ, который может снизить темпы заболеваемости.

— При этом на первом месте по важности стоит первичная вакцинация. Многие сограждане опасаются вакцинации и питаются сведениями из интернета, далекими от науки. Это проблема. Ревакцинируются те, кто сознательно прошел вакцинацию, с ними большой проблемы нет, — сказал вирусолог.

Аграновский также напомнил о необходимости соблюдать «всем известные» меры предосторожности. Необходимо носить маски в общественных местах, избегать посещения людных мест без необходимости. Кроме того, стоит почаще проветривать помещения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 октября сообщил, что почти треть населения России, то есть около 43 миллионов граждан, уже вакцинировались от коронавирусной инфекции.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.