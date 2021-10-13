Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации в стране

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Вирусолог заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации в стране
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации от коронавируса. Он отметил, что это единственный способ, который может снизить темпы заболеваемости.

— При этом на первом месте по важности стоит первичная вакцинация. Многие сограждане опасаются вакцинации и питаются сведениями из интернета, далекими от науки. Это проблема. Ревакцинируются те, кто сознательно прошел вакцинацию, с ними большой проблемы нет, — сказал вирусолог.

Аграновский также напомнил о необходимости соблюдать «всем известные» меры предосторожности. Необходимо носить маски в общественных местах, избегать посещения людных мест без необходимости. Кроме того, стоит почаще проветривать помещения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 октября сообщил, что почти треть населения России, то есть около 43 миллионов граждан, уже вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Вирусолог заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации в стране

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

Читайте также:
КоронавирусВакцинацияЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте